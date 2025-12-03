الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% عند مستوى 41318 نقطة، وقفز   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.6%  عند مستوى 59706 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.67%  عند مستوى 18662 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 12430 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53%  عند مستوى 16569 نقطة، بينما ارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15%  عند مستوى 4316 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباين أداء مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما صعد  مؤشر  "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما تراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان أداء مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية الشريعة الإسلامية المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيس ايجي اكس 100 متساوي الاوزان ايجى اكس 30 إيجي إكس 100

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: هدوء نسبي لأسعار الذهب بالصاغة.. نجيب ساويرس يوجه رسالة للمواطنين بشأن الاستثمار بالذهب والعقارات.. رأس المال السوقي يربح 21 مليار جنيه بالبورصة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 4 مليارات جنيه.. ارتفاع سعر الذهب خلال التعاملات المسائية.. مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.. الحكومة تمول برامج متنوعة لمساندة المزارعين

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والبيض والدولار وانخفاض الأرز والسكر.. البورصة تربح 17 مليار جنيه.. والبنك المركزي يحدد مصير الفائدة غدًا

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تخسر 4 مليارات جنيه بتعاملات اليوم، انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق، تراجع جديد فى أسعار الزيت العباد بالأسواق، وانخفاض جديد للدولار

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار الدولار واستقرار الذهب.. علب حلاوة المولد تبدأ من 98 جنيهًا.. توقعات بانخفاض 15% في سعر السلع الغذائية.. وطن الحديد يتراجع 2000 جنيه

أخبار الاقتصاد اليوم: تعليمات جديدة من البنك المركزي لاستخدام بطاقات الائتمان بالخارج.. بنك مصر يرفع الحد الأقصى لبيع الدولار للمسافرين.. والبورصة تربح 8 مليارات جنيه بختام التعاملات

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الائتلاف المصري: انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

بعد غرق اللاعب يوسف محمد، تفريغ كاميرات المراقبة بحمام السباحة

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع أمام الجنيه في منتصف تعاملات الأربعاء

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني أمام الجنيه في مصر اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads