حجز 4 عمال بمطعم شهير بتهمة الاستيلاء على متعلقات أجنبي بالشيخ زايد

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز 4 عمال بمطعم في مدينة الشيخ زايد، بتهمة الاستيلاء على متعلقات أحد رواد المطعم من الأجانب، 24 ساعة على ذمة التحريات.

تعرض شاب أجنبي لسرقة متعلقاته داخل مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد





البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض شاب أجنبي لسرقة متعلقاته داخل مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن 4 عمال بمطعم استولوا على المتعلقات الخاصة بمقدم البلاغ، عقب مغافلته.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.