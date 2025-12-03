الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز 4 عمال بمطعم شهير بتهمة الاستيلاء على متعلقات أجنبي بالشيخ زايد

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز 4 عمال بمطعم في مدينة الشيخ زايد، بتهمة الاستيلاء على متعلقات أحد رواد المطعم من الأجانب، 24 ساعة على ذمة التحريات.

 

تعرض شاب أجنبي لسرقة متعلقاته داخل مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد



البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض شاب أجنبي لسرقة متعلقاته داخل مطعم شهير بمدينة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن 4 عمال بمطعم استولوا على المتعلقات الخاصة بمقدم البلاغ، عقب مغافلته.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ زايد أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة نيابة الجيزة مدينة الشيخ زايد الجيزة

مواد متعلقة

مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالجيزة وقنا

حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات النواب في الدائرة الثالثة بالجيزة

عروس لم تكتمل فرحتها، النيابة تحقق في مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

الأمن يكشف ملابسات فيديو خناقة الشيخ زايد

الأكثر قراءة

إصابة كريم فؤاد في مران منتخب مصر قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

منتخب العراق يتخطى البحرين بثنائية في كأس العرب 2025

بعد سباح الزهور، 5 مشاهد تكشف المستور في حوادث وفاة الرياضيين

مقتل القيادي المصري بجماعة الإخوان المسلمين عبد الرحمن الشوادفي برصاص مسلح مجهول في الفلبين

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

غرفة عمليات حزب المؤتمر تواصل متابعة انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة

كأس العرب، العراق يتقدم على البحرين بثنائية في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads