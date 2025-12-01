حيثيات حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج انتخابات النواب في الدائرة الثالثة بالجيزة

18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، وبعضوية المستشارين محمد عبد السميع، عبد المنعم فتحي، سعيد حامد، وعاطف محمود، حكمها بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى في الدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة، التي تضم مركزي البدرشين والعياط.

وجود مخالفات جسيمة

جاء الحكم في الطعن رقم 5820 لسنة 72 ق عليا، المقدم من رمضان سيد محمود حسن، بعد أن أكد الطاعن وجود مخالفات جسيمة في العملية الانتخابية، شملت أخطاء في رصد الأصوات وتجميع النتائج، ورفض تسليم محاضر الفرز للمترشحين ووكلائهم، إضافة إلى ازدحام شديد في اللجان الفرعية ومنع حضور المندوبين لعمليات الفرز.

وأوضحت المحكمة أن الطاعن استوفى كافة الإجراءات القانونية للطعن، وأن ما بعد الفرز من أعمال الرصد والتجميع خارج نطاق الطعن على عملية الاقتراع والفرز، مؤكدة أن كل ذي شأن له الحق في التظلم من أي مخالفة خلال أربع وعشرين ساعة بعد إعلان الحصر العددي للأصوات، وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وحيادي، وأن أي مخالفة من قبلها قد تؤثر على حقوق المرشحين والناخبين. وأكدت أن عبء الإثبات يقع على من يدعي وقوع المخالفات، بينما تلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات الرسمية اللازمة للفصل في الدعوى.

حسب محاضر اللجان الفرعية

وحسب محاضر اللجان الفرعية، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين 704,991 ناخبًا، أدلى منهم 120,229 صوتًا، منها 3,554 صوتًا باطلًا و116,675 صوتًا صحيحًا.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بإعلان نتيجة الانتخابات، وإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي في الدائرة الثالثة، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن هذه الإجراءات تأتي لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المترشحين والناخبين في متابعة ومراقبة الانتخابات بكل شفافية.

