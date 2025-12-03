الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحادث أسفر عن مصرع الضحية، حبس قائد سيارة صدم موظفة في النزهة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة بحبس قائد سيارة بتهمة صدم موظفة، مما أسفر عن مصرعها بدائرة قسم شرطة النزهة 4 أيام على ذمة التحقيق.

 وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة بفتاة وفرار قائدها بالقاهرة، كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير فتاة تعمل موظفة في محل ملابس ومقيمة بمحافظة الجيزة بدائرة قسم شرطة النزهة، اصطدمت بها سيارة، وقام قائدها بالفرار من مكان الحادث، وتم نقل المجني عليها إلى أحد المستشفيات، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو مدير شركة مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل

وأقر المتهم بارتكاب الواقعة وبرر هروبه بخشيته من اعتداء الأهالي عليه، وتم التحفظ على السيارة، واتخذت النيابة الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة النزهة وزارة الداخلية قسم شرطة النزهة قسم شرطة الساحل

مواد متعلقة

مصرع فتاة في تصادم بالقاهرة، ووفاة عامل فى حادث دهس بـ15 مايو

مصرع شابين بينهم طالب بكلية الطب وإصابة 4 آخرين في حادث سير بالشرقية

المرور يرفع آثار حادث تصادم طريق السويس الصحراوي

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

الأكثر قراءة

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

غرق وسط الحكام والمنقذين، القصة الكاملة لوفاة يوسف محمد في بطولة الجمهورية للسباحة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

محافظ أسوان يتابع جهود التعامل مع انهيار عقار سكني ببركة الدماس (صور)

يدمر المخزون الجوفي، نصر علام يحذر المسئولين من ضخ مياه البحر في منخفض القطارة

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: حسن العشرة أساس استقرار الأسرة والمجتمع

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads