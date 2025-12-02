الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي مهم

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم، فيتو
يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة مستجدات العمل الحكومي ومناقشة عدد من الملفات والقضايا الملحة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي موسع لإعلان أبرز القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس.

ويتناول الاجتماع جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

كما سيتم بحث سبل تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ظل التحديات المحلية والعالمية.

 

الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي رئيس مجلس الوزراء

