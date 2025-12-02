مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء غدًا ويعقبه مؤتمر صحفي مهم

18 حجم الخط

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمتابعة مستجدات العمل الحكومي ومناقشة عدد من الملفات والقضايا الملحة.

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي موسع لإعلان أبرز القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس.

ويتناول الاجتماع جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.

كما سيتم بحث سبل تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في ظل التحديات المحلية والعالمية.

