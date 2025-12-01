جيش الاحتلال: تأجيل تسليم جثمان عثرت عليه حماس بشمال غزة

18 حجم الخط

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عملية تسليم جثمان المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم، رغم الترتيبات الأولية التي كانت تشير إلى احتمال تسليم الجثمان خلال ساعات.

رغبة حماس في تأجيل عملية تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي وفقا للرؤية الإسرائيلية

وأوضحت الإذاعة أن التقديرات تشير إلى أن حركة حماس ترغب في تأجيل عملية تسليم جثمان المحتجز الإسرائيلي إلى يوم غد أو في موعد آخر لاحق، لم يتم تحديده بعد.

ظروف ميدانية وراء تأجيل عملية تسليم جثمان الأسير الإسرائيلي من قبل حماس

وفق مصادر في إسرائيل، كانت هناك اتصالات غير مباشرة عبر وسطاء بهدف إتمام عملية نقل الجثمان، وسط حالة من الترقب الإعلامي والعسكري. إلا أن التطورات الميدانية والظروف التفاوضية — وفق تقديرات إسرائيلية — قد دفعت حماس إلى إعادة جدولة العملية.

تحليلات أولية صادرة عن وسائل إعلام عبرية تفيد بأن تأجيل التسليم قد يكون مرتبطًا باستخدام الملف كورقة تفاوضية في إطار محادثات أوسع بشأن الأسرى والمفقودين، اعتبارات ميدانية وأمنية تتعلق بظروف التنقل داخل شمال القطاع، رسائل سياسية تتعلق بتوقيت التسليم وأبعاده الإعلامية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: إن البحث عن جثث الأسرى مستمر رغم الصعوبات مما يعكس التزامنا الكامل بالاتفاق.



حماس: ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته



وأضاف حازم قاسم: الاحتلال يماطل في الدخول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب واستحقاقاتها وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته وفتح معبر رفح والانتقال للمرحلة الثانية.

