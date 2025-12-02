18 حجم الخط

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ملف عناصر حماس المحاصرين في أنفاق رفح.



ترامب لـ نتنياهو: لماذا تقتلون عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح؟

ووفقًا لهذه التقارير: سأل ترامب نتنياهو "لماذا تقتلون عناصر حماس بدلًا من السماح لهم بالاستسلام؟".

جاء هذا السؤال في سياق محادثة هاتفية بين ترامب ونتنياهو حيث حث ترامب نتنياهو على أن يكون "شريكًا أفضل" في المضي قدمًا في المراحل التالية من خطة السلام المقترحة.

رد غير متوفع من نتنياهو على سؤال ترامب بشأن عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح



ورد نتنياهو، بحسب المصادر، بأن المسلحين "مسلحون وخطرون"، ولذلك يجري القضاء عليهم.

تتعلق هذه التطورات بالخلاف حول مصير مئات من مقاتلي حماس العالقين في أنفاق على طول "الخط الأصفر"

كانت إسرائيل قدمت مقترحًا يسمح لهم بالمغادرة إذا تخلوا عن أسلحتهم، لكن حماس رفضت ذلك، مطالبة بعودتهم الآمنة إلى مناطق سيطرتها داخل غزة.

في وقت سابق، أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، بأن التقديرات تشير إلى القضاء التام على جميع المسلحين في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعدما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه قتل 40 مقاوما فلسطينيا في أنفاق رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة.

