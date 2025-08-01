"مرسل إلى" يجسد مآسي الحروب وآلام الفقد بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العرض المسرحي "مرسل إلى"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن مشاركة الهيئة في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة.

عرض مرسل إلى

العرض تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، وتدور أحداثه في أجواء الحربين العالميتين الأولى والثانية، مسلطا الضوء على الصراع بين فرنسا وألمانيا، من منظور جندي فرنسي، يسترجع معاناته وأسباب اندلاع الحربين، وشهد حضور الناقد أحمد عبد الرزاق أبو العلا، والمخرج حسن الوزير، ولفيف من النقاد والمسرحيين.

وقال المخرج محمد فرج: إن العرض المسرحي يناقش فكرة الحرب والسلام من خلال تناول إنساني لمشاعر الفقد، حيث تفقد "سيدة" والدها في الحرب العالمية الأولى، ثم يشارك ابنها لاحقا في الحرب العالمية الثانية، فتبدأ رحلة بحثها عنه، للقائه بشتى الطرق.

فريق عرض مرسل إلى

"مرسل إلى" تمثيل: محمود الحسيني، شموع وائل، طلعت حسين، محمد صبح، عاصم الجوهري، أحمد علاء، طارق المصري، محمد سليمان، محمد هاشم، آية أشرف، ياسمين عبد العزيز، نيرة أشرف، محمد عوض، إسلام عادل، حسين وحيد، چون رؤوف، كيرلس هاني، عمرو رضا، سيد نعمان، محمد الحارث، وعبد الله الحارث.

العرض أشعار محمد أحمد مصطفى، تصميم ديكور وملابس محمد طلعت، تنفيذ ديكور أحمد طلعت، موسيقى وألحان زياد هجرس، ماكياج نوردين بحر، تنفيذ ملابس يويو حجازي، إضاءة عز حلمي، دراما حركية محمد بحيري، مساعدو الإخراج: أشرف الحلو، آدم عماد، محمد الشرقاوي، وطارق الخطيب، ومخرج منفذ محمد سليمان.

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