رئيس هيئة قصور الثقافة يزور الطلاب المصابين في حادث طريق إسنا بمستشفى طيبة (صور)

بتوجيهات من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قام اللواء خالد اللبان، مساعد الوزير لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعمرو البسيوني القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، بزيارة عاجلة لمستشفى طيبة بإسنا بمحافظة الأقصر، للاطمئنان على طلاب أسوان المصابين في حادث الأتوبيس الذي تعرضوا له بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا أثناء عودتهم من مشاركتهم في أسبوع "أهل مصر" بالإسماعيلية.



وتفقد مساعد الوزير والوكيل الدائم يرافقهما محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، الحالات المصابة واستمعوا لتقرير من الفريق الطبي حول تطورات العلاج، حيث أكد اللبان توفير كل سبل الدعم والرعاية لحين تماثلهم للشفاء ونقل لهم رسالة دعم من وزير الثقافة واطمئنانه على استقرار حالتهم حتى تعافيهم التام.



وقدم اللبان والبسيوني خالص التعازي لأسر الفقيدتين، داليا سليمان مشرفة الفوج، والطفلة سلوان مرزوق، داعين الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، وأكدا استمرار التنسيق مع الجهات الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان لضمان أفضل رعاية للطلاب حتى عودتهم سالمين إلى ذويهم.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وجع بالتنسيق الكامل والفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة الحالة الصحية لطلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر"، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الذي يستقلونه لـحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة)، في المسافة الواقعة بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

وأسفر الحادث عن إصابة 24 طالبًا وطالبة بإصابات تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات وكسور، كما أسفر عن وفاة مشرفة الفوج داليا سليمان (50 عامًا) والطفلة سلوان محمود مرزوق (14 عامًا).

