طولان يستقر على استبعاد هذا اللاعب من تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن حلمي طولان المدير الفني ينوي إدخال تعديل في التشكيلة الهجومية للفريق في المباراة القادمة أمام الإمارات، بالجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب.

أوضح المصدر لـ فيتو، أن حلمي طولان استقر على الدفع باللاعب مروان حمدي في مركز رأس الحربة في المباراة الحاسمة أمام الإمارات على حساب محمد شريف، الذي قدم مردودا سيئا في مباراة الأمس أمام الكويت.

مروان حمدي، فيتو

مروان حمدي ساهم في تعادل منتخب مصر

وأكد المصدر لـ فيتو، أن استبعاد محمد شريف المنتظر من التشكيلة الأساسية أمام منتخب الإمارات، ليس له أي علاقة بالمشادة التي وقعت بين اللاعب والمدير الفني أثناء عملية استبداله في لقاء الكويت، خاصة أن اللاعب اعترف بخطأه واعتذر لـ طولان عقب انتهاء المباراة، ولكن شريف سيبقى على مقاعد البدلاء لأسباب فنية، خاصة أن مروان حمدي قدم أداء طيبا في المباراة رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني، ونجح في الحصول على ركلة جزاء أنقذت منتخب مصر من الخسارة وخطف نقطة التعادل.

تغييرات محدودة في تشكيلة مصر أمام الإمارات

وواصل المصدر، أن منتخب مصر لن يشهد تعديلات كثيرة في تشكيلته الأساسية أمام الإمارات، باستثناء لاعبين أو ثلاثة على أكثر تقدير، متوقعا أن يكون هناك تغيير في لاعبي خط الوسط بدخول عنصر جديد مثل محمد مجدي أفشة، وقد يكون على حساب عمرو السولية، الذي لم يقدم المردود الفني الذي إنتظره الجهاز الفني أمام الكويت.

محمد شريف، فيتو

موعد مباراة مصر والإمارات

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.