الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طولان يستقر على استبعاد هذا اللاعب من تشكيل منتخب مصر أمام الإمارات

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو
18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، أن حلمي طولان المدير الفني ينوي إدخال تعديل في التشكيلة الهجومية للفريق في المباراة القادمة أمام الإمارات، بالجولة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس العرب. 

أوضح المصدر لـ فيتو، أن حلمي طولان استقر على الدفع باللاعب مروان حمدي في مركز رأس الحربة في المباراة الحاسمة أمام الإمارات على حساب محمد شريف، الذي قدم مردودا سيئا في مباراة الأمس أمام الكويت. 

مروان حمدي، فيتو
مروان حمدي، فيتو

مروان حمدي ساهم في تعادل منتخب مصر

وأكد المصدر لـ فيتو، أن استبعاد محمد شريف المنتظر من التشكيلة الأساسية أمام منتخب الإمارات، ليس له أي علاقة بالمشادة التي وقعت بين اللاعب والمدير الفني أثناء عملية استبداله في لقاء الكويت، خاصة أن اللاعب اعترف بخطأه واعتذر لـ  طولان عقب انتهاء المباراة، ولكن شريف سيبقى على مقاعد البدلاء لأسباب فنية، خاصة أن مروان حمدي قدم أداء طيبا في المباراة رغم مشاركته بديلا في الشوط الثاني، ونجح في الحصول على ركلة جزاء أنقذت منتخب مصر من الخسارة وخطف نقطة التعادل.  

تغييرات محدودة في تشكيلة مصر أمام الإمارات 

وواصل المصدر، أن منتخب مصر لن يشهد تعديلات كثيرة في تشكيلته الأساسية أمام الإمارات، باستثناء لاعبين أو ثلاثة على أكثر تقدير، متوقعا أن يكون هناك تغيير في لاعبي خط الوسط بدخول عنصر جديد مثل محمد مجدي أفشة، وقد يكون على حساب عمرو السولية، الذي لم يقدم المردود الفني الذي إنتظره الجهاز الفني أمام الكويت.

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

موعد مباراة مصر والإمارات 

مباراة مصر ضد الإمارات، تقام يوم السبت المقبل  على استاد لوسيل، وتنطلق أحداثها في تمام الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة لمباراة مصر والإمارات

وتنقل قناة بي إن سبورت المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام الإمارات على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية، كما تنقلها قناة إم بي سي مصر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر حلمي طولان مروان حمدى منتخب الإمارات محمد شريف عمرو السولية موعد مباراة مصر والإمارات كأس العرب

مواد متعلقة

بشير التابعي: حلمي طولان "هيفرم" لاعبي منتخب مصر بعد التعادل مع الكويت

حلمي طولان: أنا مدرب بالصدفة لمنتخب مصر المشارك بكأس العرب (فيديو)

بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي للمنتخب المشارك بكأس العرب

محمد شريف يسجل هدف الأهلي الثاني أمام شبيبة القبائل

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads