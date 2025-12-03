الأربعاء 03 ديسمبر 2025
ختام فعاليات مؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري

شهدت القاهرة ختام فعاليات مؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري بحضور عدد من نواب الوزراء وأكثر من 250 شخصية من صناع القرار وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الأعمال والقطاعات الإنشائية.

فرص وتحديات التحول الرقمي 

ناقش المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة انطلاقا من اهميه التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مصر الرقميه حيث  تعد شريكًا أساسيًا للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

 اكد المهندس يحيى زكريا الرئيس التنفيذى سايتك  كوروبوريشن المنظمة للحدث  ان المؤتمر مثل نقطه التقاء لمناقشه الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي والتحديات التي تواجهها وناقش المؤتمر أيضا عددًا من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الشريك الاستراتيجي اوتوديسك الرقمية الذكية.

المشروعات القومية العملاقة 

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

"تنمية" تكشف عن تعاون إستراتيجي مع VLens لتسريع عملية التحول الرقمي

 كما يتم  القيام  بالعديد من المحاضرات داخل الوزرات والهيئات الحكومية في جميع المجالات لزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي والأخذ بالحلول الخاصة بذلك والقيام بعمل وِرش عمل داخل العديد من الجهات الحكومية، لتوسيع قاعدة المستخدمين داخل السوق من المعتمدين على البرامج والتطبيقات الحديثة، خاصة في المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها.

