18 حجم الخط

شهدت القاهرة ختام فعاليات مؤتمر مستقبل التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري بحضور عدد من نواب الوزراء وأكثر من 250 شخصية من صناع القرار وقيادات الحكومة المصرية للتحول الرقمي وميكنة الأعمال والقطاعات الإنشائية.

فرص وتحديات التحول الرقمي

ناقش المؤتمر فرص وتحديات التحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة انطلاقا من اهميه التحول الرقمي كأحد أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية بهدف تحقيق الرؤية الوطنية مصر 2030 وتحقيق مصر الرقميه حيث تعد شريكًا أساسيًا للدولة في عدد كبير من المشاريع القومية وقامت بعمل العديد من المبادرات والشراكات الخاصة بالتحول الرقمي المستند على النمذجة المعلوماتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، والانتقال السلس إلى الحكومة الإلكترونية.

اكد المهندس يحيى زكريا الرئيس التنفيذى سايتك كوروبوريشن المنظمة للحدث ان المؤتمر مثل نقطه التقاء لمناقشه الشوط الذى قطعته الحكومة تجاه التحول الرقمي والتحديات التي تواجهها وناقش المؤتمر أيضا عددًا من القضايا والموضوعات الهامة المتعلقة بفرص تطوير الأعمال وتسهيلها من خلال منصة الشريك الاستراتيجي اوتوديسك الرقمية الذكية.

المشروعات القومية العملاقة

كما يتم القيام بالعديد من المحاضرات داخل الوزرات والهيئات الحكومية في جميع المجالات لزيادة الوعي بأهمية التحول الرقمي والأخذ بالحلول الخاصة بذلك والقيام بعمل وِرش عمل داخل العديد من الجهات الحكومية، لتوسيع قاعدة المستخدمين داخل السوق من المعتمدين على البرامج والتطبيقات الحديثة، خاصة في المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.