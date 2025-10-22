محافظ قنا يسلم العاملين شهادات اجتياز الدورة التدريبية في التحول الرقمي

سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شهادات اجتياز الدورة التدريبية في التحول الرقمي والارشفة الالكترونية ( Microsoft office 2016)، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا طبقا للبروتوكول بين المحافظة والمعهد القومي للاتصالات لتدريب العاملين بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور هانى احمد عطا الله المشرف العلمى لفرع المعهد القومى للاتصالات بقنا، عبد الرحيم يوسف مستشار المحافظ للمعلومات، حنان صابر مدير مركز التدريب بالمحافظة، وعدد من مدربى وزارة الاتصالات.

رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بقنا

استهدفت الدورة تدريب عدد ٢٠ متدربا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمدة شهر ونصف، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن التدريب شمل محاور عدة من بينها التحول الرقمي، والارشفة الالكترونية، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وأشاد المحافظ بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظات، مؤكدًا أن محافظة قنا مستمرة في تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب المستمر للكوادر المحلية.

