إقبال الناخبين على لجنة السيرة الحسنة بالإسكندرية في انتخابات النواب (فيديو)

شهدت لجنة السيرة الحسنة الإعدادية بنات بالاسكندرية، طوابير الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بصناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل بعد إلغاء نتيجتها في المرحلة الأولى.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد الطوابير الانتخابية للناخبين أمام اللجنة بالاسكندرية

وكانت اللجان الفرعية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية،بدأت استقبال أصوات الناخبين صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

وزينت اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية بالأعلام المصرية، وسط توافد الناخبين على المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، فتحت اللجان الفرعية بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

وفي سياق ذلك، تتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان، حيث ترأس الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية

توافد الناخبين على اللجان الانتخابية فى جولة الإعادة بدائرة الرمل بمجلس النواب

وانطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال التصويت بالداخل في الدوائر الـ19 الملغاة التي تقرر إعادة الانتخابات بها ضمن المرحلة الأولى. لانتخابات مجلس النواب 2025.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت جاهزية جميع المقار الانتخابية وتوفير كامل الاحتياجات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وآمن.

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

