موعد مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

يلتقي بايرن ميونخ مع نظيره يونيون برلين، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب “أن دير ألتن فوريستراي”، وذلك في دور الـ16 من كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025- 2026.

ويسعى البافاري لتحقيق الفوز على حساب يونيون برلين، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا.

وتأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا للموسم الجاري بعد أن فاز على حساب كولن بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، اليوم الأربعاء، وذلك على استاد “إن دير ألتن فوريستراي”، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا للموسم الحالي.

وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في دور الـ16 من كأس ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

وتمتلك قناة “أبوظبي الرياضية 1” نقل وبث مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في دور الـ16 من كأس ألمانيا حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

كان بايرن ميونخ قد واجه يونيون برلين، في 13 مباراة قبل مباراة الليلة حقق البافاري خلالها 8 انتصارات، وسيطر التعادل في 5 مواجهات، ولم يتلقَ أي خسارة.

وسجل لاعبو البايرن 31 هدفًا في شباك يونيون برلين، خلال المواجهات التي جمعت الفريقين تاريخيًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.