مواعيد عرض مسلسل حلم أشرف 2 على منصة شاهد

تعرض منصة شاهد حاليًا الموسم الثاني من المسلسل التركي الرومانسي حلم أشرف، وهو العمل الذي عاد ليشعل تفاعل الجمهور العربي مع أولى حلقاته، بعدما حقق الموسم الأول نجاحًا لافتًا، ويواصل المسلسل هذا الموسم الغوص في عالم من العلاقات المعقدة والأسرار التي تهدد مصير الأبطال.

قصة مسلسل حلم أشرف 2

يكشف مسلسل حلم أشرف 2 عن تطورات مثيرة في قصة نيسان التي تواصل صعودها المهني بخطوات واثقة، بينما يجد أشرف نفسه محاصرًا في لعبة خطيرة تختبر ثقته فيمن حوله، وتهدد ولاءه ومستقبله، ومع كل حلقة تتصاعد التوترات ويزداد عنصر الغموض الذي يميز هذا العمل التركي المشوق.

مواعيد عرض مسلسل حلم أشرف 2

وتعرض منصة شاهد حلقات المسلسل التركي حلم أشرف 2 الجديدة فور الانتهاء من أعمال الدبلجة والترجمة وعند توافرها يتم عرض كل أسبوع 5 حلقات ضمن الباقات أولًا ثم بشكل مجاني وذلك في الأيام من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية بعد العرض على الشاشة.

أبطال مسلسل حلم أشرف 2

ويشارك في بطولة مسلسل حلم أشرف 2 نخبة من نجوم الدراما التركية في مقدمتهم شاتاي أولسوي، وديميت أوزدمير، ونجيب ميميلي، وتولجا تكين.

أحداث الجزء الأول من مسلسل حلم أشرف

دارت أحداث مسلسل حلم أشرف الجزء الأول في عالم تحكمه الجريمة وتتصارع فيه الولاءات، وخلال الأحداث تظهر امرأة غامضة لتخترق إمبراطورية زعيم لا يقهر، حاملة سرا من الماضي، هذا السر قادر إما أن يقوم بإنقاذه، أو يهدم كل ما بناه في لحظة.

