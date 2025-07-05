عمرو دياب يشكر عمرو مصطفى على المسرح: الألبوم الجديد استغرق عاما من التحضير (فيديو)

أكد المطرب عمرو دياب، أن الألبوم الجديد “ابتدينا” استغرقت تحضيراته عاما كاملا، موجها الشكر لكل صناع الألبوم من المؤلفين والملحنين والموزعين والملحن عمرو مصطفى.

حفل عمرو دياب في مراسي

وأحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا مميزا بالساحل الشمالي، بحضور جماهيري كبير، وذلك بعد طرحه ألبومه الجديد “ابتدينا”.

وتغنى عمرو دياب خلال الحفل بباقة مميزة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة، كما قدم لأول مرة على المسرح أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا”.

وخلال الحفل، ظهرت جنا عمرو دياب على المسرح وسط حفاوة كبيرة من الجمهور، حيث غنت مع والدها “خطفوني” والتي قدماها سويا في ألبومه الجديد “ابتدينا”.

كما ظهر "عبد الله" نجل عمرو دياب، وقدم رفقة والده أغنية “يلا” والتي طرحها عمرو دياب في ألبومه الجديد أيضا.

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