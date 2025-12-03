الأربعاء 03 ديسمبر 2025
رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين في كأس ألمانيا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
كأس ألمانيا، يلتقي فريق بايرن ميونخ مع نظيره يونيون برلين مساء اليوم الأربعاء علي أرضية ملعب “أن دير ألتن فوريستراي”، وذلك في دور الـ16 من كأس ألمانيا للموسم الحالي 2025- 2026.

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين في كأس ألمانيا كالتالي..

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام يونيون برلين


حراسة المرمى: مانويل نوير.
 

خط الدفاع: توم بيشوف- كيم مين جاي- جوناثان تاه- كونراد لايمر.


خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش- جوشوا كيميتش- رافائيل جيريرو- لينارت كارل.


خط الهجوم: لويس دياز- هاري كين.

 

تشكيل يونيون برلين أمام بايرن ميونخ


حراسة المرمى: فريدريك رونو.
 

خط الدفاع: دييغو لييت- ليوبولد كويرفيلد- دانيلهو ديوخي.
 

خط الوسط: ديريك كوهن- ألجوشا كيملاين- راني خضيرة- كريستوفر تريمبل.


خط الهجوم: وو- يونج جونج - إلياس إنساه- أوليفر بورك.

 

 ويسعي البافاري لتحقيق الفوز علي حساب يونيون برلين والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا.

 

وتأهل بايرن ميونخ إلى دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا للموسم الجاري بعد أن فاز على حساب كولن بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين


ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، اليوم الأربعاء وذلك على ستاد “ان دير ألتن فوريستراي”، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس ألمانيا للموسم الحالي.

وتنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد يونيون برلين، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في دور الـ16 من كأس ألمانيا.

 

 

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد يونيون برلين


كان بايرن ميونخ واجه يونيون برلين، في 13 مباراة قبل مباراة الليلة حقق البافاري خلالها 8 انتصارات، وسيطر التعادل في 5 مواجهات، ولم يتلقَ أي خسارة.

وسجل لاعبو البايرن 31 هدفًا في شباك يونيون برلين، خلال المواجهات التي جمعت الفريقين تاريخيًا، واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

