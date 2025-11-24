الائتلاف المصري: 15 وزيرًا يصوتون في اليوم الأول لانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، في بيانه الرابع الصادر مساء اليوم الاثنين، عن رصد مشاركة بارزة لرموز الدولة في الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، في رسالة تؤكد حرص مؤسسات الدولة على المشاركة المبكرة ودعم نزاهة العملية الانتخابية.

وشهدت الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع إدلاء رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بصوته في لجنته الانتخابية بمصر الجديدة، أعقبه توافد موسع للوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى لجانهم المختلفة.



الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية -بحسب متابعة الائتلاف، بلغ إجمالي الوزراء الذين صوّتوا حتى منتصف اليوم 15 وزيرًا-.



الشخصيات التشريعية والدينية والمجتمعية المشاركة

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، عدد من رؤساء المجالس القومية.

المحافظون شاركوا في التصويت

اللواء الدكتور خالد فودة مبارك محافظ جنوب سيناء، إبراهيم ثابت محافظ القاهرة، المهندس حازم محمد الأشموني محافظ الشرقية، اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، المهندس حازم محمد الأشموني محافظ الشرقية (وفق ما ورد في تقارير المتابعة)

وأشار الائتلاف إلى أن هذا الحضور الرسمي المكثف — الذي لم يظهر بهذا المستوى في المرحلة الأولى — يعود إلى سهولة وصول أغلب القيادات إلى لجانهم داخل العاصمة، إلى جانب رغبة الدولة في تقديم نموذج عملي للمشاركة، وإرسال رسالة واضحة تؤكد حياد مؤسساتها وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية مواصلة متابعة مؤشرات المشاركة وتأثيرها على نسب الإقبال واتجاهات التصويت حتى انتهاء اليوم الانتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.