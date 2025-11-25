الائتلاف المصري: طوابير الاستعلامات ظاهرة بارزة في منتصف اليوم الثاني للتصويت بانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

رصد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، خلال الساعات المتوسطة من اليوم الثاني للتصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بروز ظاهرة لافتة تمثلت في تشكّل “طوابير الاستعلامات الانتخابية” أمام عدد كبير من اللجان الفرعية، حيث تزايدت أعداد المواطنين الباحثين عن أرقام لجانهم أو أسمائهم في كشوف الناخبين، خاصة في المناطق المكتظة سكانيًا.

وجاءت اللجان التي أشرف على متابعتها فريق الائتلاف بمحافظة القاهرة التي شهدت تلك الظاهرة مثل أمام عدة لجان منها لجنة رقم (28) بمدرسة الشهيد عماد الدين عبد العزيز الثانوية بنات، ولجنتي رقم (14) بمدرسة الريحاني، ولجنة رقم (32)، بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية.

وأظهرت المتابعات الميدانية اعتماد شرائح واسعة من الناخبين على الهواتف المحمولة لتحديد اللجنة ورقم الكشف، سواء من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال التواصل الهاتفي مع أحد أفراد الأسرة.

كما رصد المتابعون قيام بعض الشباب المتواجدين أمام اللجان — بصورة غير رسمية — بمساعدة كبار السن والسيدات في معرفة أرقامهم، دون الانحياز لمرشح بعينه، في مشهد يعكس دورًا مجتمعيًّا تلقائيًّا يتكرر في العمليات الانتخابية.

وفي بعض الدوائر الريفية بمحافظات الشرقية والدقهلية والغربية، شهدت اللجان ارتفاعًا في عدد المواطنين الذين وصلوا دون معرفة لجانهم مسبقًا، ما أدى إلى تجمعات صغيرة أمام بوابات المدارس، قبل إعادة توزيعهم على اللجان المختصة.

كما تكرر المشهد ذاته في المناطق الحضرية ذات الكثافات العالية، خصوصًا في دوائر القاهرة الإسماعيلية، حيث شكل عدم معرفة رقم اللجنة سببًا رئيسيًا للازدحام اللحظي.

وتابع وأشرف فريق الائتلاف على تلك اللجان منهم: لجان بالشرقية رقم (27)، بمدرسة شهداء 25 يناير الابتدائية، ورقم (38)، بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، وتضمنت لجان الغربية لجنة رقم (51) بمجمع مدارس ميت السراج ابتدائي إعدادي، ثانوي عام، وأخيرًا تضمنت لجان الدقهلية لجنة رقم (87) بمدرسة دقادوس الاعدادية بنين، ولجنة رقم (13) بمدرسة الشهيد طيار سعد اسماعيل الإعدادية.

ورصد الائتلاف أيضًا اعتماد عدد من الناخبين من الفئات غير المتمرسة على التكنولوجيا — خاصة كبار السن — على موظفي الأمن والإداريين في محيط اللجان للحصول على توجيه سريع، بينما لجأت مجموعات أخرى إلى تصوير كشوف اللجان المعلقة على بوابات المدارس والبحث عن أسمائها يدويًا.

وقال الائتلاف: يعكس ظهور هذه الظاهرة — التي لم تكن بذات الوضوح في اليوم الأول — أنه مع اقتراب نهاية فترة التصويت، بدأت شرائح جديدة من المواطنين في التوجه للجان خلال فترات الراحة أو بعد انتهاء الأعمال الصباحية، ما رفع من كثافة الحضور وخلق حاجة متزايدة إلى خدمات الإرشاد الانتخابي غير الرسمية.

وأكد الائتلاف استمرار متابعيه في رصد وتحليل مثل هذه السلوكيات، باعتبارها جزءًا من البيئة الاجتماعية التي تحكم العملية الانتخابية، وتؤثر في حركة المواطنين ومعدلات الإقبال، تمهيدًا لرصد تحولات المشهد حتى إغلاق صناديق الاقتراع.

