الائتلاف المصري: إغلاق لجان المرحلة الثانية لانتخابات النواب مع استمرار التصويت في الريف

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، مع حلول الساعة التاسعة مساءً في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بدء عدد من اللجان الفرعية في المناطق ذات الإقبال المنخفض في تنفيذ إجراءات الإغلاق وفق الضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشملت هذه اللجان مناطق في التجمع الخامس ومدينة نصر والضاهر، إضافة إلى لجان بمحافظات جنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، بعد انخفاض أعداد الناخبين وعدم وجود مترددين في محيط المقار الانتخابية.



وفي المقابل، شهدت اللجان داخل المناطق الشعبية والقرى الريفية أعلى معدلات التكدس قبيل موعد الإغلاق، ما دفع بعض اللجان إلى فتح الأبواب الخارجية ونقل الناخبين إلى الساحات الداخلية، مع استمرار عملية التصويت داخل اللجان الفرعية حتى آخر ناخب داخل المقر، التزامًا بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.



وأظهرت المتابعات تباينًا واضحًا بين المناطق الحضرية والريفية خلال الساعات الأخيرة، حيث تراجعت كثافات التصويت في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في الحشد الميداني لحملات المرشحين، بينما حافظت القرى والمناطق ذات الروابط العائلية القوية على معدلات إقبال مرتفعة حتى اللحظات الأخيرة.



وفي سياق متصل بالتنظيم الانتخابي، سمحت اللجان الفرعية لوكلاء المرشحين الحاصلين على توكيلات رسمية معتمدة بحضور عملية الفرز داخل اللجان، والحصول على نسخ رسمية مختومة من الحصر العددي للأصوات فور الانتهاء منه، وهو ما عزز مستويات الشفافية والثقة في سير العملية الانتخابية، ورسخ مبدأ إتاحة المعلومات وفق الأطر القانونية المنظمة.



