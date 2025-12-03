الأمن المائي وملف الاستثمار، تفاصيل لقاء عبد العاطي بأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

18 حجم الخط

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني “البوندستاج”.

جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري

أعرب الوزير عبد العاطي خلال لقائه مع النواب أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبوندستاج عن التقدير للدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة المصرية الألمانية، مشيرا إلى أهمية استئناف التعاون بين البرلمانين المصري والألماني، مبرزا تميز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار وزير الخارجية إلى الزخم التي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيدًا بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية فى مصر.

وأعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري أخذًا في الاعتبار ما يشهده المناخ الاقتصادي والاستثماري المصرى من تطور نتيجة السياسات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣

واستعرض الوزير عبد العاطي مرتكزات السياسة المصرية إزاء التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، مشددا على الدور المحورى لوكالة الأونروا وأهمية استمرار الدعم الألماني المخصص لها.

موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان

وتطرق وزير الخارجية إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مستعرضًا جهود مصر لتسوية الأزمة في إطار الآلية الرباعية لوقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ممرات آمنة لنفاذ المساعدات الإنسانية لدعم الشعب السوداني ولمساندة مؤسساته الوطنية.

مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها

وفيما يتعلق بملف الأمن المائى، أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل.

وشدد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

العلاقات المصرية الألمانية

وقد دار نقاش تفاعلي مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية عكس عمق العلاقات المصرية الألمانية، وتم تبادل الرؤى إزاء التحديات الجيو-سياسية المختلفة فى المنطقة.

