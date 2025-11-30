بعد أحكام إلغاء الانتخابات بـ 28 دائرة، ما مصير المرشح الفائز بأحد مقاعدها؟

18 حجم الخط

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، النتائج المترتبة على الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في الطعون الانتخابية، مساء أمس.

ثلاث مجموعات رئيسية

وقال فوزي، في تصريح خاص لـ فيتو: إن الأحكام الصادرة في الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مقسمة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، المجموعة الأولى وعددها 100 طعن، قضت المحكمة فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة.

وأوضح فوزى، أن شرط المصلحة هو أساس الدعوى وأحد شروط قبولها بالمطلق أمام القضاء العادي أو الإداري أو حتى الدستوري، وأن أي دعوى لا يكون لرافعها مصلحة "لا تُقبل" من الناحية الشكلية.

وأصاف، عندما يُقضى بـ"عدم القبول"، فإن المحكمة لا تتطرق إلى الموضوع، بل يُغلق الموضوع شكليًا.

وتابع، المجموعة الثانية وعددها نحو 28 حكما، عبارة عن إلغاء القرار (إبطال الانتخابات) ومنطوق الحكم هو قبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح، القرار المُلغى هو القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات والمتعلق بإعلان نتيجة الانتخاب، وبالتالي فالآثار المترتبة هنا أن النتيجة لم تعد موجودة، ومفاد تنفيذ هذا الحكم هو إعادة الانتخابات في الدوائر التي حكم فيها بالإلغاء.مؤكدا أن الحكم بالإلغاء ينطبق على كافة النتائج في الدائرة.

وأضاف: أما المجموعة الثالثة، فكان الحكم فيها بإحالة الطعن إلى محكمة النقض وهى المتعلقة بالطعون علي الفائزين في الانتخابات.

وأوضح أنه في حالات الطعن علي الفائزين، يقضي مجلس الدولة بعدم الاختصاص وينتقل بالطاعن إلى محكمة النقض، حيث تعتبر المحكمة هنا أن الطعن على الفائز هو طعن على صحة العضوية، والفصل في صحة العضوية هو من اختصاص محكمة النقض.

الحكم بإلغاء الانتخابات

وردا علي ما إذا كان الحكم بإلغاء الانتخابات في دائرة فاز فيها أحد المرشحين وتجرى الإعادة فيها علي مقعد أو مقعدين آخرين، أوضح فوزي، إن في هذه الحالة ستعاد الانتخابات علي المقاعد المقرر إعادة الانتخابات عليها فقط.

وتابع: سيتم إعادة الانتخاب بين كافة المرشحين علي المقاعد المتبقية دون المرشح الفائز بمقعده، باعتبار أنه قد اكتسب عضوية المجلس بمجرد فوزه رسميا، وبالتالي لم يعد الطعن عليه من اختصاص محكمة القضاء الإداري وإنما محكمة النقض، هى التى سوف تفصل في صحة عضويته.

