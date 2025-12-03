الأربعاء 03 ديسمبر 2025
جيش الاحتلال يقوم باقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من محافظتي نابلس وبيت لحم، بينهم مسن، تزامنا مع تواصل الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

الضفة تشهد اعتقالات واقتحامات وتخريب للمنازل

وداهمت قوات الاحتلال منزلا في قرية عنزا جنوب جنين، واعتقلت الشاب إبراهيم العمور، تزامنا مع تواصل العدوان العسكري على بلدة قباطية جنوب جنين لليوم الثالث على التوالي.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس، واعتقلت سليم محمود جبريل، فيما داهمت عدة منازل في حيي المخفية والاتحاد واعتقلت كلا من: معن العقاد، وساهر حمدان، وحسن عايد بكر منصور.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم مسن وأسير محرر من محافظة بيت لحم، وذلك عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

قوات الاحتلال تخرب محتويات المنازل قبل الاعتقال

وقامت قوات الاحتلال  بتخريب محتويات المنازل، قبل أن تقوم باعتقال المسن خضر الياس بلوط (60 عاما) من مدينة بيت جالا غربا، وعيسى محمد الهريمي (26 عاما) من منطقة أبو انجيم جنوب شرق بيت لحم، والأسير المحرر محمد إبراهيم عبيات من منطقة واد أبو فريحة شرقا.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين في محافظات مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، ترافقها اقتحامات للمنازل وتفتيش وتخريب للأثاث، إضافة إلى اعتداءات على المعتقلين واحتجازهم في ظروف قاسية.

