إبادة غزة أهم الأسباب، مبيعات الأسلحة تحقق رقما قياسيا عالميا بـ 679 مليار دولار

ارتفعت إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة منتجة للأسلحة حول العالم بنسبة 5.9% في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 679 مليار دولار، وفق بيانات جديدة أصدرها "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

وزاد الطلب على الأسلحة نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، والتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، والنفقات العسكرية المتزايدة باستمرار.

ولأول مرة منذ عام 2018، زادت جميع شركات الأسلحة الخمس الكبرى عائداتها من الأسلحة، حيث يعود الجزء الأكبر من الارتفاع العالمي إلى شركات مقرها في أوروبا والولايات المتحدة، فيما كانت هناك زيادات سنوية في جميع مناطق العالم المدرجة في قائمة أفضل 100 شركة لتصنيع الأسلحة.

توسيع خطوط الإنتاج

ودفعت الزيادة الكبيرة في الإيرادات والطلبات الجديدة العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط الإنتاج، وتوسيع المرافق، وتأسيس فروع جديدة، أو إجراء عمليات استحواذ.

يقول الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام لورينزو سكارازاتو: "بلغت عائدات الأسلحة العالمية العام الماضي أعلى مستوى سجله معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث استفاد المنتجون من ارتفاع الطلب".

وأضاف: "على الرغم من أن الشركات تعمل على بناء قدراتها الإنتاجية، إلا أنها لا تزال تواجه مجموعة من التحديات التي قد تؤثر على التكاليف وجداول التسليم".

شركات الأسلحة الأمريكية

في عام 2024، نمت عائدات الأسلحة المجمعة لشركات الأسلحة الأمريكية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، حيث زادت 30 شركة من أصل 39 شركة أمريكية مدرجة في القائمة عائداتها من الأسلحة. وشملت هذه الشركات شركات كبرى لإنتاج الأسلحة مثل لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، وجنرال ديناميكس".

إعاقة برامج أمريكية

ويضيف المعهد: "على الرغم من ذلك، تعيق التأخيرات واسعة النطاق وتجاوزات الميزانية تطوير وإنتاج الأسلحة في برامج رئيسية تقودها الولايات المتحدة، مثل طائرة إف-35 المقاتلة، والغواصة من فئة كولومبيا، والصاروخ الباليستي العابر للقارات سنتينل، وتتأثر العديد من أكبر الأسلحة الأمريكية بتجاوزات الميزانية، مما يثير حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم ونشر أنظمة الأسلحة الرئيسية الجديدة والتحديثات للمنتجين الحاليين".

يقول الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شياو ليانغ: "إن التأخيرات وارتفاع التكاليف سيؤثران حتمًا على التخطيط العسكري الأمريكي والإنفاق العسكري".

وأضاف: "قد يكون لهذا آثار سلبية على جهود الحكومة الأمريكية لخفض الإنفاق العسكري المفرط وتحسين كفاءة الميزانية".

إعادة التسلح في طريقها إلى أوروبا

من بين 26 شركة أسلحة ضمن قائمة أفضل 100 شركة مقرها أوروبا (باستثناء روسيا)، سجلت 23 شركة زيادة في عائدات الأسلحة. ونمت عائداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا والتهديد المتصور من روسيا، بحسب بيانات المعهد.

وسجلت شركة "تشيكوسلوفاكيا جروب" التشيكية أكبر زيادة مئوية في عائدات الأسلحة بين شركات قائمة أفضل 100 شركة في عام 2024 بنسبة 193%، لتصل إلى 3.6 مليار دولار.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتنسب الشركة التشيكية معظم إيراداتها إلى أوكرانيا؛ حيث استفادت المجموعة التشيكوسلوفاكية من مبادرة الذخيرة التشيكية، وهي مشروع حكومي لتوفير قذائف مدفعية لأوكرانيا.

كما زادت شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية "جيه إس سي" عائداتها من الأسلحة بنسبة 41% لتصل إلى 3 مليارات دولار.

