أضرار الشطة، حرقة المعدة وإرهاق الكبد والكلى الأبرز

أضرار الشطة، الشطة من التوابل الحارة الشهيرة التي لها عشاق كثيرون على مستوى العالم وتستخدم فى جميع الأكلات حسب الرغبة.

وأضرار الشطة، عديدة ورغم تحذيرات الأطباء من عدم الإفراط في تناول الشطة إلا أن يقبل على تناولها الكبار والصغار دون وعي بمدى مخاطرها.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن الشطة أو الفلفل الحار من التوابل المحببة لدى الكثير من الناس، حيث تضفي نكهة مميزة وحارة على الأطعمة، كما أن لها فوائد صحية عديدة عند تناولها باعتدال، مثل تحفيز الدورة الدموية وتحسين الهضم، ولكن، الإفراط في تناول الشطة قد يؤدي إلى أضرار صحية متعددة، قد تتراوح بين اضطرابات بسيطة في الجهاز الهضمي ومضاعفات أكثر خطورة.

أضرار الشطة

أضرار الشطة على الصحة

وأضافت مرام، أن من أضرار الإفراط في تناول الشطة:-

حرقة المعدة، حيث تحتوي الشطة على مادة الكابسيسين، التي تهيج بطانة المعدة، مما قد يسبب إحساس بالحموضة أو الحرقة.

القولون العصبي، قد تهيج الشطة القولون لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي، وتزيد من التقلصات والغازات والإسهال.

الإسهال الحاد، الإفراط في تناول الشطة قد يؤدي إلى حركة زائدة في الأمعاء، مما يسبب اسهال شديد وألم في البطن.

تناول كميات كبيرة من الشطة باستمرار يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن في جدار المعدة، وقد يساهم في تكون قرحة المعدة أو الإثني عشر، خاصة عند الأشخاص المصابين مسبقا بمشاكل في الجهاز الهضمي.

تسبب الشطة إحساس بالحرق في الفم والحلق، وقد تؤدي إلى جفاف الفم أو تورم بسيط في الأغشية المخاطية.

قد تسبب مشاكل تنفسية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند استنشاقها أثناء الطهي.

تناول الشطة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى تهيج منطقة الشرج وزيادة حدة أعراض البواسير، مثل الألم والحكة والنزيف عند التبرز.

هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أن الإفراط في تناول الشطة بشكل مستمر قد يرهق الكبد والكلى، خاصة عند من يعانون من أمراض مزمنة، لأن الكابسيسين يعتبر من المواد التي تحتاج إلى تصفية ومعالجة مكثفة في الجسم.

قد يعاني بعض الأشخاص من ردود فعل تحسسية تجاه الفلفل الحار، مثل الحكة والطفح الجلدي واحمرار الجلد.

ملامسة الشطة للعين أو الجلد قد يسبب تهيج شديد وحرقان.

نصائح لتقليل أضرار الشطة

وتابعت، أنه لتقليل أضرار الشطة يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تناول الشطة بكميات معتدلة وعدم الإكثار منها.

إذا كنتي تعاني من مشاكل هضمية أو قرحة أو بواسير، يفضل تجنبها تماما.

شرب الحليب أو اللبن الزبادي بعد تناول الشطة يساعد على تخفيف الشعور بالحرقة.

استشارة الطبيب في حال ظهور أعراض غير طبيعية بعد تناولها.

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