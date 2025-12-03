بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 9 في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بالمنصورة (صور)

18 حجم الخط

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حريق مخزن ملابس سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة بينهم شرطي من قوة الحماية المدنية بالدقهلية وجرى نقلهم لمستشفي الطوارئ بالمنصورة.

أسماء الضحايا في حريق سوق الخواجات بالمنصورة

واستقبل مستشفى الطوارئ بالمنصورة، كلا من "محمد م ال" 43 سنة مقيم شبرا بدين جثة هامدة، و"رافت م م ص" 27 سنة مقيم حى الجامعة جثة هامدة جراء الحريق.

أسماء 9 مصابين في حريق سوق الخواجات

كما نتج عن الحريق إصابة 9 أشخاص وهم "صبحي ا ال" 25 عامًا مقيم ميت عنتر مركز طلخا مصابا باختناق، "أحمد ال ع" 19 عامًا، مقيم نقيطه باختناق، دنيا مجدي محمد مصطفى 22 عامًا مقيمه شبرابدين باختناق، "حسام ر ع" 45 عامًا، مقيم المنيل طلخا باختناق".



كما أصيب "محمد س ف" على 17 عامًا - عامل بأحد المحلات ومقيم الحسينية قسم ثاني المنصورة باختناق وحالته مستقرة وتحت الفحص، "وليد خ م ال" 20 عامًا، مقيم بعزبة الشال باختناق، "أحلام س ا" 70 عامًا، مقيمة ش بورسعيد باشتباه خلع بالكتف اليسرى، كريم م ال” 19 عامًا، مقيم ش بورسعيد، ويعمل بأحد المحلات مصابا باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.



كما أصيب أمين شرطة "إبراهيم ص ع" 49 سنة، مقيم سمنود، من قوة الحماية المدنية بالمنصورة باختناق، والحالة العامة مستقرة وتحت الفحص.



وكان اندلع حريق بمخزن ملابس بسوق الخواجات بشارع بورسعيد بالمنصورة في محافظة الدقهلية.

حريق في مخزن ملابس بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في سوق الخواجات بالمنصورة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين أن الحريق بمخزن ملابس في عقار مكون من أربعة أدوار.

تم السيطرة على الحريق في ثلاثة أدوار وجارى أعمال الإطفاء بالدور الرابع بواسطة الحماية المدنية، ونتج عن الحادث إلى الآن إصابة 9 أشخاص بينهم رجل من قوة الحماية المدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة. ولمباشرة التحقيقات.

