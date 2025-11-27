الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سيدة دهست طفلة بسيارتها في الشروق

القبض على سيدة دهست
القبض على سيدة دهست طفله بسيارتها فى الشروق
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة دهست طفلة بسيارتها أثناء خروجها من المدرسة مما أسفر عن مصرعها في الحال بـمدينة الشروق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

مصرع طالبة دهستها سيارة بالشروق

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري ووفاة طفلة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طفلة وبها كسور بالرأس ومختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين أن سيارة صدمتها عقب خروجها من المدرسة بمدينة الشروق مما أسفر عن وفاتها.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط قائدة السيارة "سيدة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشروق مدينة الشروق مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مصرع طالبة دهستها سيارة بالشروق قسم شرطة الشروق

مواد متعلقة

كشف ملابسات فيديوهات ادعاء مرشح بمجلس النواب القبض على عدد من أنصاره بالشروق

رأسها انقسمت نصين، نهاية مأساوية لـ مسنة داخل فيلتها بالشروق

الأمن يضبط المتهمين بالتحرش بالفنانة ندى عصام بالشروق

القبض على 12 شخصًا فى مشاجرة بالزجاجات والعصي بالشروق

الأكثر قراءة

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

كأس مصر، البنك الأهلي وبورفؤاد يتعادلان سلبيا ويلجآن إلى شوطين إضافيين

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

شاهد، البرومو الرسمي لفيلم الست بطولة منى زكي

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية