بابا الفاتيكان يوجه رسالة غير متوقعة لـ حزب الله

18 حجم الخط

كشف البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، مساء اليوم الثلاثاء، عن رسالته لحزب الله اللبناني، من أجل الانخراط في الحوار وعودة الهدوء والاستقرار إلي لبنان.

بابا الفاتيكان لـ حزب الله: نقترح ترك السلاح والانخراط في الحوار

وقال بابا الفاتيكان، في تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”، إن الكنيسة تقترح على حزب الله اللبناني ترك السلاح والانخراط في الحوار، داعيًا جميع الأطراف المتصارعة إلى التخلي عن السلاح والعنف واللجوء إلى طاولة الحوار.

بابا الفاتيكان يعلق على رسالة حزب الله اللبناني له

وتابع بابا الفاتيكان:"الكنيسة تقترح على حزب الله ترك السلاح والانخراط في الحوار"، لافتًا إلي أن اللقاءات السياسية خلال زيارته إلي لبنان جرت بعيدا عن الإعلام، وتركزت على تهدئة النزاعات الداخلية والدولية.

وعن الرسالة التي بعث بها حزب الله اللبناني لبابا الفاتيكان، أوضح:"اطّلعت على رسالة حزب الله وأفضل عدم التعليق"، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من جولته هو تعزيز الحوار المسكوني ووحدة الكنائس في ذكرى مجمع نيقية.

واختتم بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، منهيا بذلك أولى جولاته الخارجية منذ توليه منصبه والتي ركز فيها على الدعوة للسلام في الشرق الأوسط، وحذر من أن مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية في العالم.

وترأس البابا، وهو أول أمريكي يصبح بابا للفاتيكان، صلاة في موقع انفجار مواد كيميائية عند مرفأ بيروت عام 2020، ويترأس قداسا للكاثوليك على الواجهة البحرية للمدينة من المتوقع أن يشارك فيه مئة ألف شخص قبل أن يغادر إلى روما مع الوفد المرافق له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.