الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
تحرير 11 محضرا لمحال مخالفة لقانون المخلفات بالإسماعيلية

جانب من الحملة، فيتو
شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب. 

سكرتير عام مساعد محافظة الإسماعيلية يوجه بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات المكانية

تطبيق آلية إصدار تراخيص أبراج المحمول في الإسماعيلية

نتائج الحملة بالقنطرة غرب 

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لمخزنين مخالفين مع الانذار بالغلق الإداري في حال عدم توفيق أوضاعهم. 

هذا إلى جانب مصادرة مخلفاتهم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

 

كما تم المرور على عدد من المحال التجارية منها مخابز ومطاعم وذلك بشارع المعاهدة وخلف مول نصار وشارع عرابي ومنطقة سوق الخضار، وتم تحرير عدد ١١ محضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق. 

 

