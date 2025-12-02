تحرير 11 محضرا لمحال مخالفة لقانون المخلفات بالإسماعيلية

18 حجم الخط

شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب وشرطة المسطحات والبيئة، حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، للمرور على عدة مناطق بالمركز والمدينة وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير إدارة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومحمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

نتائج الحملة بالقنطرة غرب

وقالت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير محضرين لمخزنين مخالفين مع الانذار بالغلق الإداري في حال عدم توفيق أوضاعهم.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

هذا إلى جانب مصادرة مخلفاتهم من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما تم المرور على عدد من المحال التجارية منها مخابز ومطاعم وذلك بشارع المعاهدة وخلف مول نصار وشارع عرابي ومنطقة سوق الخضار، وتم تحرير عدد ١١ محضر للمحال المخالفة لقانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠؛ وذلك لإلقاء المخلفات والقمامة في الأماكن الغير مخصصة لذلك.



جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.