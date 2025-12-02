تحذيرات أمريكية لبغداد من ضربة إسرائيلية لحزب الله يمكن أن تطال العراق

18 حجم الخط

كشف دبلوماسي غربي في واشنطن لشبكة "الحرة" تفاصيل اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد الماضي، في بغداد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء الوضع في سوريا وسبل عدم التصعيد في المنطقة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الحكومة العراقية.

إسرائيل مستعدة لضرب ميليشيات موالية لإيران

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن توم باراك أبلغ القيادة العراقية بأن إسرائيل تخطط لمواصلة عملياتها حتى نزع سلاح حزب الله.

وأضاف أن أي مشاركة من الفصائل العراقية الموالية لإيران، مثل كتائب حزب الله، في القتال قد تتعرض لضربات إسرائيلية مباشرة من دون أي تدخل أمريكي.

بغداد مطالبة بضبط الميليشيات لتجنب الضربة الإسرائيلية

وأشار المصدر إلى أن باراك طالب بغداد بالسيطرة على الفصائل وقطع أي دعم يمكن أن يساعد حزب الله في لبنان، موضحًا أن الحياد ليس مجرد طلب بل شرط أساسي. وذكر أن أي تدخل من هذه الميليشيات قد يجعل العراق نفسه ساحة حرب محتملة.

تحذيرات من مشكلة ثلاثية الجبهات

قال الدبلوماسي: "باراك يحاول تجنب مشكلة ثلاثية الجبهات: لبنان، غزة، والعراق". وأضاف أن زيارة المبعوث الأمريكي ركزت على الردع أكثر من الدبلوماسية التقليدية، مشيرًا إلى أن الرسالة كانت تحذيرية بحتة وليست مفاوضات.

إشارات إسرائيلية على إمكانية ضرب العراق

أوضح المصدر أن إسرائيل ترسل إشارات علنية بأنها قد تضرب داخل الأراضي العراقية إذا تدخلت ميليشيات العراق في أي مواجهة مع حزب الله أو في نزاع آخر في المنطقة.

خلفية التوتر العراقي والإيراني

خلال حرب غزة عام 2023، أعلنت عدة ميليشيات عراقية موالية لطهران شن هجمات بطائرات مسيرة على إسرائيل، لكنها لم تشارك في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران في يوليو الماضي، بعد ضغوط مارستها حكومة السوداني على هذه الميليشيات لتجنب الانخراط في الحرب، وبالتالي حماية العراق من المواجهة المباشرة مع إسرائيل.

ضغوط على لبنان

في الوقت نفسه، يواجه لبنان ضغوطًا متزايدة من إسرائيل والولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى بشكل أسرع، في محاولة لتقليل التوتر وضمان الاستقرار الإقليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.