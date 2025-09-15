رئيس الوزراء العراقي: اقترح اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد ضد الاعتداء على دولة قطر 

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال كلمته اليوم الإثنين في القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة: إن الاعتداء على قطر يبعث برسالة سلبية تقتل عن عمد فرص الحلول السلمية.

السوداني: اقترح إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: إن استمرار سياسات إسرائيل دون رادع يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف، ونؤكد أن أمن واستقرار أي دولة عربية أو إسلامية جزء لا يتجزأ من أمننا الجماعي.

وتابع: اقترح إصدار موقف عربي وإسلامي موحد يدين الاعتداء على دولة قطر الشقيقة والتعامل مع أي اعتداء على أي دولة عربية أو إسلامية باعتباره تهديدا لكل دول الكتلتين.



واستطرد: اقترح وضع خريطة طريق شاملة لوقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة.

