بعفو من ترامب، رئيس هندوراس السابق يغادر السجن بأمريكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن رئيس هندوراس السابق، خوان هيرنانديز، الذي أدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، غادر السجن بعد عفو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رئيس هندوراس السابق يغادر السجن بأمريكا

وأكدت التقارير أنه تم إطلاق سراح هيرنانديز من سجن في ولاية فيرجينيا الغربية، واستعاد حريته، وفق ما أعلنت زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه نشر موقع مكتب السجون الأمريكي معلومات عن إطلاق سراح رجل بمواصفات تتطابق مع هيرنانديز بالاسم والعمر.



وجاء عفو ترامب المثير للجدل في وقت يأمر الرئيس الأمريكي بقصف قوارب في منطقة البحر الكاريبي بحجة أنها تحمل مخدرات. كما أنه يدعم بقوة مرشحا من حزب هيرنانديز في الانتخابات الرئاسية في هندوراس مع استمرار التوتر المصاحب لعملية فرز الأصوات التي لا تزال متواصلة.

الانتخابات في هندوراس

كما جاء العفو عن هيرنانديز مفاجئا، نظرا لأن ترامب جعل من حربه المعلنة على تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية محورا رئيسيا في ولايته الثانية، ونشر قوات كبيرة في جنوب البحر الكاريبي للضغط على قيادة فنزويلا التي يتهمها بالضلوع في عمليات الاتجار بالمخدرات.

ويتدخل ترامب أيضا بشكل كبير في انتخابات هندوراس، فيما تقول السلطات إن النتيجة متقاربة جدا ويصعب التكهن بها بعد الفرز الأولي.

ويدعم ترامب المرشح اليميني نصري عصفورة في هندوراس، والذي يتقدم بفارق 515 صوتا فقط، وحذر مساء الثلاثاء من الانتقام ممن يسعى إلى "تغيير النتائج".واتهمت ريشي مونكادا، مرشحة الحزب الحاكم، والتي تتخلف بفارق كبير عن منافسيها اليمينيين، ترامب بالتدخل في الانتخابات.

وكان هيرنانديز المنتمي لحزب عصفورة نفسه، قاد هندوراس الواقعة في أمريكا الوسطى بين العامين 2014 و2022.

وأدين في الولايات المتحدة بتسهيل استيراد حوالي 400 طن من الكوكايين، وحُكم عليه بالسجن 45 عاما، وسُلِّم بعد أسابيع قليلة من مغادرته منصبه.

