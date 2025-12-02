ترامب: هندوراس "تحاول تغيير" نتيجة الانتخابات الرئاسية

18 حجم الخط

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة هندوراس بمحاولة "تغيير نتائج انتخاباتها الرئاسية"، زاعمًا أن لجنة الانتخابات في البلاد أوقفت فرز الأصوات قبل أوانها.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن لجنة الانتخابات في البلاد أوقفت فرز الأصوات قبل أوانها.

وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيكون ثمن ذلك باهظًا! لقد صوّت شعب هندوراس بأعداد ساحقة في 30 نوفمبر".



وأشار آخر فرز للأصوات الاثنين إلى تقارب شديد بين المرشحين الرئيسيين نصري عصفورة وسلفادور نصر الله، حيث حصل كل منهما على نحو 40% من الأصوات في سباق محتدم شابته مشاكل في موقع النتائج الإلكتروني.

ويدعم ترامب عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، على حساب نصر الله، المرشح الأبرز عن الحزب الليبرالي.

وقالت رئيسة اللجنة آنا باولا هال على منصة إكس إن النتائج إلى الآن تظهر "تعادلا تقنيا"، داعية الناخبين إلى "التحلي بالصبر" من دون تحديد موعد انتهاء عمليات الفرز.

وقال نصرالله إنه واثق من الفوز بمجرد إعلان نتائج بعض المقاطعات.

وإذا ثبت هذا الاتجاه في النتائج النهائية، ستصبح هندوراس الدولة التالية في أمريكا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.

وكانت المنافسة محتدمة بين المرشحين الثلاثة الساعين لخلافة الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضا قبل أن يُطاح بانقلاب عام 2009.



ويخوض مرشّح ترامب المفضّل، نصري "تيتو" عصفورة من الحزب الوطني اليميني، حملته الرئاسية الثانية بعدما خسر أمام كاسترو عام 2021.

وأعلن حزب "ليبري" الذي تنتمي إليه مونكادا أنه لن يعترف بالنتائج الأولية، وسيقبل فقط نتيجة الفرز النهائي للأصوات، وهو ما قد يستغرق أياما.

ورهن ترامب استمرار الدعم الأمريكي لأحد أفقر بلدان أمريكا اللاتينية بفوز عصفورة.

وفي خطوة لافتة الجمعة، أعلن ترامب أنه سيصدر عفوا عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز، من الحزب الوطني، المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة بتهم تتعلّق بالاتجار بالكوكايين وغيرها.

