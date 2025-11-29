ترامب يخير شعب هندوراس بين انتخاب نصري عصفورة أو حجب الأموال

18 حجم الخط

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الناخبين في هندوراس بانتخاب نصري عصفورة رئيسًا للبلاد، محذرًا من أنه في حال حدث عكس ذلك فإنه سيحجب الدعم عن البلد اللاتيني.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "إذا فاز تيتو عصفورة بمنصب رئيس هندوراس، فسوف نكون داعمين له بشدة، لأن الولايات المتحدة لديها ثقة كبيرة فيه وفي سياساته وفي ما سيفعله من أجل شعب هندوراس العظيم".

واستدرك قائلًا: "إذا لم يفز، فإن الولايات المتحدة لن تهدر أموالها على قضية خاسرة، لأن القائد غير المناسب لا يمكن أن يجلب إلا نتائج كارثية على أي بلد، بغض النظر عن هوية هذا البلد".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيكون تيتو رئيسًا عظيمًا، وستعمل الولايات المتحدة معه من كثب لضمان نجاح هندوراس بكل ما أوتيت من قوة!".

وتطرق ترامب لمصير رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي حكمت عليه واشنطن بالسجن 45 عامًا، بتهم تتعلق بتجارة المخدرات والسلاح.

وقال: "سأمنح عفوًا كاملًا وشاملًا للرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي عومل، وفقًا لكثيرين ممن أحترمهم احترامًا كبيرًا، بقسوة شديدة وظلم شديد".

" width="1200" height="675"> "> خوان أورلاندو هيرنانديز لحظة تسليمه للولايات المتحدة





وشدد ترامب على أنه "لا يمكن السماح بحدوث هذا، خاصة الآن، بعد فوز تيتو عصفورة في الانتخابات، حيث ستكون هندوراس في طريقها إلى النجاح السياسي والمالي الكبير".

وختم ترامب برسالة للهندوراسيين قائلًا: "صوتوا لتيتو عصفورة رئيسًا، وهنئوا خوان أورلاندو هيرنانديز على العفو المرتقب. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر. ساهموا في عودة هندوراس عظيمةً من جديد!".

