معلمة بكفر الدوار تتوج بلقب أفضل مدرسة ضمن فعاليات مبادرة  تعليم البحيرة

18 حجم الخط

أسفرت نتائج المتابعات الميدانية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم عن فوز مدرسة كوم الطرفاية الابتدائية بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية كأفضل مدرسة تفعيلأ لمعايير مبادرة تعليم البحيرة " مدارسنا أفضل بطلابنا ومعلمينا " التى تم إطلاقها مع بداية العام الدراسي تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى

حيث أظهرت نتائج المتابعات الميدانية اليوم قيام المدرسة بتفعيل المدرسة الخضراء وتحقيق الإنضباط الإدارى والتعليمى والنظافة وتحقيق الفاعلية التعليمية داخل الفصول وإنتظام طالباتها، ومعلميها ومشاركتهم الفعالة فى المبادرة وتعزيز الإنتماء للمدرسة والوعي المجتمعي بمفهوم النظافة كسلوك حضاري،وترسيخ ذلك المفهوم في نفوسهم للمحافظة علي نظافة مدرستهم.

تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية

بالإضافة إلى جهود المدرسة بالإدارة التعليمية بكفر الدوار الملموسة فى تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارسة هواياتهم وتنميتها وإلتزام إدارة المدرسة بتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بكثافة الفصول وكذا جهود إدارة المدرسة فى تحقيق الإنضباط الإدارى والتعليمى بمحافظة البحيرة، ومشاركتها فى كافة المسابقات والفعاليات التى تقام على مستوى الجمهورية وتحقيق نتائج مشرفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.