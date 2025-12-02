ترامب: لم نعد نحظى بالاحترام فحسب بل نشن حروبًا تجارية للحصول على مليارات الدولارات

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لم تعد فقط تحظى بالاحترام عالميًا، بل أصبحت تخوض "حروبًا" من خلال سياساتها التجارية، ما يدرّ عليها مئات المليارات من الدولارات.

ترامب: نخوض حروبا تجارية بدل العسكرية لتحقيق مصلحة الولايات المتحدة

وأشار ترامب إلى أن هذه السياسات أثبتت فاعليتها، معتبرًا أن القوة الاقتصادية قد تكون بديلًا عن القوة العسكرية في فرض النفوذ وتحقيق مصالح الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

استمرارًا للاستفزازات..ترامب يمهل مادورو حتى الجمعة لمغادرة فنزويلا مع أفراد أسرته

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام بحسب أربعة مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مهلة حتى يوم الجمعة، لمغادرة بلاده مع أسرته.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر قولها، إن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع مادورو يوم 21 نوفمبر الماضي، حيث رفض الرئيس الأمريكي معظم طلبات مادورو، لكنه أخبر الرئيس الفنزويلي، أن أمامه أسبوعًا لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته، وقد انتهت مهلة المرور الآمن يوم الجمعة، ما دفع ترامب إلى الإعلان يوم السبت عن إغلاق المجال الجوي الفنزويلي".

وبحسب المصادر، فقد طلب مادورو من ترامب، "إزالة العقوبات المفروضة على أكثر من 100 مسؤول حكومي فنزويلي، كثير منهم تتهمهم الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو التورط في تهريب المخدرات أو الفساد".

ورفض ترامب معظم طلبات مادورو في المكالمة التي استغرقت أقل من 15 دقيقة، لكنه أبلغ مادورو أنه لديه أسبوع لمغادرة فنزويلا إلى الوجهة التي يختارها برفقة أفراد عائلته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.