ترامب يستفز الصين برفع حظر تصدير الأسلحة إلى كمبوديا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت الحظر المفروض على تصدير السلاح إلى كمبوديا، وهو الحظر الذي كان ساريا منذ عام 2021.

أمريكا ترفع حظر الأسلحة عن كمبوديا



وجاء هذا القرار عقب استئناف التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

كما تم الإعلان عن استئناف مناورات الدفاع المشتركة بين البلدين، المعروفة باسم "أنغكور سنتينل"، والتي كانت قد توقفت منذ 2017.

ورفع الحظر جاء أيضا في سياق تحسين العلاقات بين واشنطن وكمبوديا، الحليف الإقليمي الصغير ولكنه مهم بالنسبة للصين، مع تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوفير مقاعد لضباط كمبوديين للدراسة في الأكاديميات العسكرية الأمريكية مثل ويست بوينت وأكاديمية القوات الجوية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهاء الحظر رسميا في إشعار السجل الفيدرالي، مع الإشارة إلى أن مبيعات الأسلحة المستقبلية ستتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة.

ويأتي قرار رفع الحظر مرتبطا بجهود مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تسهيل عملية السلام بين كمبوديا وتايلاند، وانتهاء النزاعات الحدودية بينهما، حيث شهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كوالالمبور بماليزيا.

رفع الحظر هو جزء من جهود أوسع للولايات المتحدة للحد من النفوذ الصيني في المنطقة.

