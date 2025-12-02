الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
رياضة

سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام عمان بكأس العرب

السعودية
السعودية
كأس العرب، يلتقي منتخب السعودية نظيره العماني، على أرضية استاد المدينة التعليمية، اليوم الثلاثاء، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس العرب 2025، والتي تقام في دولة قطر

تشكيل السعودية ضد عمان بكأس العرب

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025 والتي تضم المغرب وعمان وجزر القمر.

موعد مباراة السعودية وعمان 

من المقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان، اليوم الثلاثاء  في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام عمان 

وتنقل مباراة السعودية ضد عمان، عبر قنوات الكأس 1، وbeIN Sports المفتوحة، وقناة أبو ظبي الرياضية، ودبي الرياضية، ومنصة شاشا.

وتقام منافسات بطولة كأس العرب في الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا، مقسمة على 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

مجموعات كأس العرب 2025

المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا، فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب، المملكة العربية السعودية، عُمان، جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ويستضيف استاد لوسيل المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

وكانت بطولة كأس العرب، انطلقت أمس الإثنين  بمباراتين، حيث فاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد وبنفس النتيجة انتصر منتخب فلسطين على قطر، وذلك في مواجهات المجموعة الأولى.

 

