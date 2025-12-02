كأس العرب، تعادل سلبي بين مصر والكويت في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والكويت بالتعادل السلبي بدون أهداف من مباراة الفريقين في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

مصر ضد الكويت

واستمرت محاولت منتخب مصر لخطف هدف التقدم عن طريق غنام محمد ومحمد شريف وإسلام عيسي ولكن حافظ المنتخب الكويت على شباكه نظيفة في أول نصف ساعة من المباراة.

فيما أهدر عمرو السولية لاعب منتخيب مصر ركلة جزاء في الدقيقة 37 أمام الكويت بعدما سدد الكرة خارج المرمى.

وأعلن حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، تشكيل الفراعنة أمام منتخب الكويت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكويت



حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أكرم توفيق - رجب نبيل - ياسين مرعي - يحيي زكريا.

الوسط: عمرو السولية - غنام محمد - محمد النني.

الهجوم: إسلام عيسى - محمد شريف - مصطفى سعد ميسي.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من:

علي لطفي (1) ’ محمد عواد (16) ’ أحمد هاني (2) ’ كريم فؤاد (7) ’ كريم العراقي (4) ’ محمود حمدي "الونش" (15) ’ هادي رياض (6) ’ محمد مجدي "أفشة" (22) ’ ميدو جابر (11) ’ محمد مسعد (13) ’ حسام حسن (9) ’ مروان حمدي (18).

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

يدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

