هيرفي رينارد يثير جدلا حول مستقبله مع المنتخب السعودي

18 حجم الخط

علق الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن مواجهة الجزائر الودية التي تقام، غدا الثلاثاء، ضمن التحضيرات لخوض كأس العرب 2025 في قطر.

وتنطلق كأس العرب بداية من مطلع ديسمبر المُقبل حتى يوم 18 من الشهر نفسه في قطر، بينما يشارك الخضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية نهاية الشهر ذاته بالمغرب.

رينارد يتحدث عن مواجهة الجزائر وديا

وقال رينارد في مؤتمر صحفي تقديمي للمواجهة الودية، اليوم الاثنين: "هذه هي المباراة الثانية لنا في فترة التوقف، نواجه منتخبا قويا ومميزا، ونهدف لمواصلة النتائج الجيدة قبل الاستحقاقات القادمة".

وأضاف متحدثا عن وصوله للمباراة رقم 61 ومعادلة رقم ناصر الجوهر كأكثر مدرب يقود المنتخب السعودي، أن ذلك يعد شرفا كبيرا بالنسبة له.

وتابع: "أشكر هذا البلد وكل من ساعدني، وأشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي على الدعم والثقة وأطمح للمزيد وأن أصل لما هو أبعد".

رينارد يتوقع عودته إلى أفريقيا مجددا

وأثار هيرفي رينارد أيضا جدلا حول مستقبله مع المنتخب السعودي، عندما تلقى سؤالا حول علاقته بالكرة الأفريقية بعدما درب سابقا زامبيا وكوت ديفوار والمغرب، وإمكانية عودته للقارة السمراء مستقبلا.

وقال المدرب الفرنسي: "نعم أنوي العودة لأفريقيا يوما ما، وأتمنى التوفيق للجزائر في كأس أمم أفريقيا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.