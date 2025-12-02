الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
سياسة

"لا إلغاء لأي دائرة"، الهيئة الوطنية تعلن النتائج الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

فيتو
أعلنت  الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أجريت في 13 محافظة، دون إلغاء لنتيجة أي دائرة، وفي حين حسم بعض المرشحين مقاعدهم من الجولة الأولى، دخل آخرون المنافسة في جولة الإعادة. 

وكانت الهيئة أعلنت إلغاء نتائج 19 دائرة في المرحلة الأولى من الانتخابات، بالإضافة إلى 30 دائرة أخرى ألغتها  المحكمة الإدارية العليا. 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي جرت في عدد من المحافظات، كاشفة عن أسماء المرشحين الفائزين الذين تمكنوا من حصد ثقة الناخبين وضمان مقاعدهم البرلمانية. تأتي هذه النتائج بعد عملية فرز دقيقة وإشراف قضائي كامل، لتعكس إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم.

