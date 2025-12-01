الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين انخفاضًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23075 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 591 جنيهًا

النطاق السعري: من 11000 إلى 26000 جنيه للطن

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11378 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 2472 جنيهًا

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18275 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 2225 جنيهًا

النطاق السعري: من 10200 إلى 23000 جنيه للطن

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 23972 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 1361 جنيهًا

النطاق السعري: من 11000 إلى 26000 جنيه للطن

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10834 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 3066 جنيهًا

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر الأسمدة اليوم أسعار السماد سعر السماد أسعار نترات النشادر سعر نترات النشادر أسعار طن نترات نشادر سعر طن نترات نشادر أسعار سلفات النشادر سعر سلفات النشادر أسعار طن سلفات النشادر سعر طن سلفات النشادر أسعار اليوريا أسعار طن اليوريا سعر اليوريا سعر طن اليوريا

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العرب ودوريات أوروبا

في مكالمة هاتفية، ماذا طلب ترامب من رئيس فنزويلا مادورو؟

بعد اتهام عامل بالتحرش، نيابة المنتزه تعاين مدرسة دولية وتقرر عرض الأطفال على الطب الشرعي

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية