انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين انخفاضًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 1 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23075 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 591 جنيهًا

النطاق السعري: من 11000 إلى 26000 جنيه للطن

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 11378 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 2472 جنيهًا

النطاق السعري: من 4700 إلى 23000 جنيه للطن

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18275 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 2225 جنيهًا

النطاق السعري: من 10200 إلى 23000 جنيه للطن

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 23972 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 1361 جنيهًا

النطاق السعري: من 11000 إلى 26000 جنيه للطن

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 10834 جنيهًا للطن

التغيير: انخفاض 3066 جنيهًا

النطاق السعري: من 4800 إلى 23000 جنيه للطن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.