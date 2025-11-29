توقعات بتراجع المحصول القادم، خبير يكشف كارثة زراعية في مصر تهدد الفلاح بترك أرضه

18 حجم الخط

أزمة زراعية في مصر، كشف الدكتور نادر نور الدين، استاذ الاقتصاد الزراعي والمياه بجامعة القاهرة، عن كارثة زراعية تهدد الفلاح المصري، ويمكن أن تصل به لترك أرضه بلا زراعة، مؤكدًا أن الفلاح المصري يعاني في السنة الأخيرة من زيادة أسعار التقاوي والأسمدة، وانخفاض أسعار البيع.

أزمة الزراعة ومعاناة الفلاح

وطالب الدكتور نادر نور الدين بعملية انقاذ الزراعة والفلاح قبل فوات الآوان، مؤكدًا أن رضاء الفلاح هدف يعكس حالة الرضاء العام عن الأداء، وطالب أيضًا باعتبار وزارة الزراعة وزارة سيادية، ووصفها بـ "وزارة إطعام الشعب المصري"

وقال الدكتور نادر نور الدين، في تدوينة له عبر الفيس بوك، عن أزمة الفلاح في الزراعة: "الزراعة يعنى الفلاحة ودول كثيرة تطلق عليها اسم وزارة الفلاحة، ومنها جاءت كلمة الفلاح ومنها فلاح الشعب في الحصول على غذائه".

وتابع نادر نور الدين سرد أزمة الفلاح المصري، فقال: "الفلاح بعافية في السنة الأخيرة لا لاقي تقاوى قمح الوزارة عالي الإنتاجية، وبيزرع بتقاوى كسر، ومتوقع تراجع المحصول القادم، وحمى قلاعية أطاحت بالعديد من المواشي، ومن كان عنده بهيمة ثمنها ثلاثين ألف باعها بألفين، أسعار تقاوى وأسمده ومبيدات غالية جدًا وأسعار بيع نزلت سابع أرض بما يهدد الفلاح بترك أرضه بلا زراعة، لأن لا أحد يحدد مساحات زراعات الطماطم والبصل والبطاطس وغيرها وينصح بها حتى لا يخسر الفلاح!!".

سر أزمة الزراعة مع الفلاح المصري

واستطرد الدكتور نادر نور الدين في سر أزمة الزراعة مع الفلاح المصري: "تصوروا أن زراعة فدان البطاطس تكلفت ١٠٠ ألف جنيه، ولكنه باع المحصول ٤٠ ألف جنيه فقط؟! وهكذا الطماطم والبصل والزيتون والموالح وحتى الفراولة وغيرها؟!"

وتساءل الدكتور نادر نور الدين: "هل تراجعت الصادرات فتراكم المحصول للسوق المحلي أم زادت المساحة المنزرعة دون داعى فخسر الجميع وكانت هناك زراعات بديلة مربحة؟!

وقال الدكتور نادر نور الدين: "الخلاصة أن المايسترو غائب عن قطاع الزراعة، ونأمل في الإنقاذ قبل فوات الأوان، فرضاء الفلاح هدف كبير يعكس حالة الرضاء العام عن الأداء!!"

وطالب نادر نور الدين باعتبار وزارة الزراعة وزارة سيادية، فقال: "ينبغي اعتبار الزراعة وزارة سيادية لأنها وزارة إطعام الشعب المصري"



جدير بالذكر أن أسعار التقاوي والأسمدة في مصر شهدت زيادة في عدة محاصيل، بسبب ارتفاع التكاليف العالمية والمحلية، واتجهت الحكومة لرفع أسعار الأسمدة المدعمة تدريجيًا، في حين ارتفعت أسعار تقاوي بعض المحاصيل مثل الأرز والبطاطس بسبب عوامل مثل نقص الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.