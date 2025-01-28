زيادة حصة صرف الأسمدة الزراعية بالستاموني في الدقهلية (صور)

أجرى المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية يرافقه المهندس محمد محسب مدير عام شئون التعاون الزراعي بزيارة ميدانية جمعية الستاموني الزراعية بمركز بلقاس بجولة لمتابعة وتيسير عملية الصرف للاسمدة الزراعية للمزارعيين والتأكد من انتظام سيرها بسهولة ويسر واستمع وكيل الوزارة إلى شكاوى ومقترحات المزارعين ووجه بحلها فورا وحيث انتهت حالة التكدس للمزراعين أمام الجمعية.

وكيل زاعة الدقهلية يتفقد جمعية الستاموني

وذلك في استجابة فورية لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال تفقده للجمعية الزراعية بالستاموني بمركز بلقاس صباح امس، وبالتعاون والتنسيق مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

زيادة وضخ كميات إضافية من الأسمدة بالجمعية لانتظام حركة الصرف

وكان اللواء "مرزوق" قد امر علي الفور خلال زيارته للجمعية امس بزيادة وضخ كميات إضافية من الأسمدة بالجمعية لانتظام حركة الصرف للأسمدة ومستلزمات الإنتاج للمزارعين هذا وامر محافظ الدقهلية ايضا ببحث مدي إمكانية انشاء مكتب ثاني للجمعية الزراعية لتسريع صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، لمنع تكدس المواطنين وتسهيل حركة صرف الحصص المقررة من الأسمدة.

هذا وتأتي تلك الجهود من خلال مديرية الزراعة بالدقهلية باشراف ومتابعة الدكتور احمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة.

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