يصل إلى 2036 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء تباينًا واضحًا، وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23032 جنيهًا للطن.

التغيير: انخفاض 43.5 جنيه.

النطاق السعري: من 13500 إلى 27000 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12456 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 1078 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25000 جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 19080 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 806 جنيهات.

النطاق السعري: من 10200 إلى 25000 جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24583 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 611 جنيهًا.

النطاق السعري: من 21000 إلى 27000 جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12870 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 2036 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25000 جنيه للطن.

