تشكيل منتخب المغرب أمام جزر القمر في كأس العرب

أعلن طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب عن تشكيل أسود الأطلس لمواجهة منتخب جزر القمر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 والتي تقام في قطر.

ويتواجد ثنائي الدوري المصري وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمود بنتايك نجم الزمالك، على دكة بدلاء أسود الأطلس أمام جزر القمر.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر

وضم تشكيل المغرب كلا من: "صلاح الدين شهاب، أنس باش، سفيان بوفينتي، محمد ربيع حريمات، حمزة الموساوي، محمد بولكوست، أمين زحزوح، أشرف مهديوي، أسامة طنان، طارق تيسودالي، كريم البركاوي".

