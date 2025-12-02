كأس العرب، شاهد ثلاثية المغرب في شباك جزر القمر بالشوط الأول

18 حجم الخط

كأس العرب، تقدم المنتخب المغربي بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره جزر القمر، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 والتي تقام في قطر.

سجل الهدف الأول لمنتخب المغرب اللاعب سفيان بوفتيني في الدقيقة الـ5.

وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب طارق تيسودالي في الدقيقة 11.

أما الهدف الثالث فسجله اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة الـ4 من الوقت بدل الضائع.

ويلعب منتخب المغرب ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات جزر القمر وعمان والسعودية.

تشكيل منتخب المغرب ضد جزر القمر

وضم تشكيل المغرب كلا من: "صلاح الدين شهاب، أنس باش، سفيان بوفينتي، محمد ربيع حريمات، حمزة الموساوي، محمد بولكوست، أمين زحزوح، أشرف مهديوي، أسامة طنان، طارق تيسودالي، كريم البركاوي".

ويتواجد ثنائي الدوري المصري وليد الكرتي لاعب بيراميدز ومحمود بنتايك نجم الزمالك، على دكة بدلاء أسود الأطلس أمام جزر القمر.

