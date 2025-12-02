أشقر وعيونه ملونة، حكاية صورة طبيب أمراض نفسية هزت مواقع التواصل وأثارت جدلًا واسعًا

18 حجم الخط

طبيب يثير الجدل، أثار طبيب مصرى جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشره إعلانا عبر صفحته بـ"الفيس بوك"، عن عيادته الخاصة، وقام بوضع صورته الشخصية، التي ظهر فيها بعيون "ملونة" وشعر أقرب إلى الأشقر، ما أثار ردود أفعال واسعة بين متابعيه، وخاصة السيدات والفتيات.

بداية حكاية طبيب الأمراض النفسية المثيرة للجدل

بداية حكاية طبيب الأمراض النفسية المثيرة للجدل، بدأت عندما نشر الدكتور محمد المغربى دكتور الأمراض النفسية وأمراض المخ والأعصاب، إعلانا عن بدء العمل في عيادته الخاصة، ونشر مع الإعلان صورته الشخصية، لتنهال عليه التعليقات التي بلغت أكثر من 21 ألف تعليق، معظمها من السيدات والفتيات.



بعض تعليقات الفتيات والسيدات جاءت في شكل ثناء على صورة الدكتور محمد المغربي، حيث زعم البعض أن الصورة جذبت تعليقات الكثير من السيدات، والغريب أن إحدى السيدت، من خارج مصر، طالبت بالكشف عند الطبيب عندما تأتي إلى مصر.



حيث علقت السيدة الكورية سومين كيم، قائلة: "عندما أذهب إلى مصر سوف نأتي عندك في المستشفى.. وأنا مش هروح علشان هو جميل.. لا والله ده مجرد شكل، وبعدين هو قد ابني ليه تظنوا بالسوء في الناس.. انت متعرفش اللي مريت بيه أنا ابني ١٦ سنة.. ابني متكلمش غير وهو عنده ١٣ سنة، نطق ماما وهو في السن ده.. عشت في مصر كتير وكنت بكشف عنده تعب في دماغه وحالته النفسية مش كويسة غير أنه من ذوي الاحتياجات.. أنا دكتورة بس ده ميمنعش إني معرفش التعب بتاعه.. تعلمت اللغة العربية علشان أعرف اتواصل وافهم الكلام، وكانت أكثر دولة أعرفها وواثقة فيها هي مصر؛ لأنها بلد العلم والعلماء".

الطبيب محمد المغربي يثير تعليقات السيدات

وردت سحر حسن قائلة: "ماشاء الله ربنا يحفظك من كل العيون...".



وعلقت البلوجر نانا نونا قائلة: "انت اللى يشوفك يا دكتور يخف على طول، بس اللى يشوف آراءك خاصة عن المرأة يتجنن".

الطبيب محمد المغربي يثير الجدل، فيتو



أما البلوجر أميرة فؤاد فقالت: "تصدق كنت مكتئبة.. شوفتك بس خفيت… ربنا يحميك ويصونك".



وقالت البلوجر تيسير فراج: "البنات رح يطيبن من شوفتك أما الذكور رح يمرضوا أكثر وأكثر".



وردت البلوجر سلوى أبو زيد قائلة: "دكتور.. ده اكتر شخص صوره اتاخدت واتعمل بيها اكونتات على كل المنصات من الناس".

أصدقاء الطبيب يكشفون حياته الاجتماعية

ورد الدكتور زياد عكاشة على التعليقات على تدوينة الدكتور محمد المغربي، فقال: "الموضوع باختصار إن الدكتور محمد المغربي شخصية محترمة جدًا، نزّل إعلان للعيادة بتاعته وحط عليه صورته عادي... تعليقات البنات على صورته كانت غريبة.. تعليقات مرعبة... فيها تغزل في الدكتور وملامحه من بنات وسيدات... لدرجة إن واحدة كتبت تعليق بتقول: "ده أنا على كده بقى مخطوبة لـ !" عِرفتوا قد إيه إحنا في مصيبة أخلاقية؟! ربنا أمر النساء كمان بـغض البصر؟! لأن إطلاق البصر سواء من النساء او الرجال باب فتنة عظيم... ربنا قال: "وقُل للمُؤمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبصَارِهِنَّ وَيَحفَظْنَ فُرُوجَهُنّ".

طبيب الأمراض النفسية محمد المغربي يثير الجدل، فيتو

وعلق صديق الطبيب مدرب الكرة إسماعيل أحمد عبد الوهاب، فقال: "أنا أعرف الدكتور محمد المغربي معرفة شخصية.. والطبيب ده محترم فوق ما تتصوروا.. ودايمًا كنا على تواصل مع بعض، وكان من أكثر الناس الداعمين ليّ في عمل الخير، وعمره ما بخل عليّ ولا على أحد سواء بدعاء، أو نصيحة، أو حتى معلومة تفيد وتفتح باب خير. واللي ميعرفوش الدكتور محمد فهو بيطلع لايف باستمرار، وله شعبية كبيرة جدًا، والناس بتحبه وبتحترمه علشان أخلاقه وخدمته للناس".



وتابع إسماعيل عبد الوهاب: "الطبيب محمد المغربي متجوز، وعنده أولاد، وزوجته سيدة محترمة وعلى قدر عال من الأخلاق والعلم والجمال، وفيه بينهم تفاهم واحترام كبير.. بلاش نسمح لكلام طالع من عقول مريضة إنه يهز صورة طبيب محترم، أو يعمل فتنة، أو يخرب بيوت ناس مالهمش ذنب.. الكومنتات في البوست عنده تقول إننا وصلنا لمرحلة كبيرة من علامات الساعة".



