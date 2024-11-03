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دين ودنيا

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

الدكتور أسامة الجندي،
الدكتور أسامة الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف

قال الدكتور أسامة الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن قول الله سبحانه وتعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم"، يعتبر خطاب إلهي يهدف إلى تعزيز الأخلاق وحماية المجتمع من الفتن.

 أسامة الجندي: العين تُعتبر أكثر وسائل الإدراك عرضة للفتن


وأكد العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هذه الآية تدعو المؤمنين إلى استخدام وسائل الإدراك بشكل حكيم، مشيرًا إلى أن العين تُعتبر أكثر وسائل الإدراك عرضة للفتن. 

الجندي: غض البصر يُعتبر بمثابة مناعة تحصين ضد الشهوات والمواقف المحرمة


وأوضح أن غض البصر يُعتبر بمثابة مناعة تحصين ضد الشهوات والمواقف المحرمة، حيث يُدرب الإنسان على تجنب ما يُغضب الل، لافتا إلى أن الرسالة إلى كلا الجنسين، حيث يجب على الرجال غض بصرهم، وعلى النساء عدم إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها.

ولفت الجندي إلى أن هناك أربعة تصورات تتعلق بغض البصر وإبداء الزينة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعاليم الشرعية، مشيرا إلى أن كلمة "يغض" تعني تقليل أو نقص من مجال الرؤية، مما يعكس أهمية أن ينظر الإنسان فقط إلى ما يرضي الله، وأن المؤمنين مطالبون بتحديد حد أدنى لرؤيتهم، حيث يُمنع النظر إلى ما حرمه الله.

 

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