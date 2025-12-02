نتنياهو: بالتفاهم والروح الطيبة يمكننا التوصل إلى اتفاق مع السوريين

18 حجم الخط

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء: “بالتفاهم والروح الطيبة يمكننا التوصل إلى اتفاق مع السوريين لكننا نتمسك بمبادئنا”.

وتابع: “مصرون على الدفاع عن البلدات الإسرائيلية قرب الحدود بما يشمل الحدود الشمالية”.

وأكد: “مصرون على منع تموضع الإرهابيين والأعمال المعادية قرب حدودنا”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين عن مسئول أمريكي قوله: “نعتقد أن سلوك إسرائيل في سوريا يضر بجهودنا لدفع الجانبين نحو اتفاق أمني”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: طلبنا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقف عن مهاجمة سوريا حتى لا تتحول الإدارة الجديدة إلى عدو لإسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، مشيرًا إلى أنه يسعى نحو خلق بيئة إيجابية في المنطقة، بما في ذلك فتح آفاق لعلاقة “طويلة ومزدهرة” بين سوريا وإسرائيل.

ترامب: المنطقة تمر بتحولات كبرى وهذا دور أحمد الشرع

وأضاف دونالد ترامب فى تغريدة على منصة تروث سوشيال، أن المنطقة تمر بتحولات كبرى وأن هناك قادة “يبذلون جهودًا غير مسبوقة لتجاوز عقود من التوتر بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يساهم به أحمد الشرع”.

وتابع: الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت، من خلال العمل الجاد والعزيمة، في دولة سوريا، نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تواصل حكومة سوريا القيام بما كان مقصودًا، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

ترامب يطالب إسرائيل بالحفاظ على الحوار على سوريا

وأشار إلى أن أحد الأمور التي ساعدتهم كثيرا كان قرار إنهاء العقوبات القاسية والشديد، وأعتقد أن هذا قد قوبل بتقدير كبير من سوريا وقيادتها وشعبها.

وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يعرقل تطور سوريا نحو دولة مزدهرة.

ولفت الى إن رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان تحقيق أمور إيجابية، وأن تحظى كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومثمرة معًا، هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

أحمد الشرع: هناك مفاوضات مباشرة مع إسرائيل نحو اتفاق تاريخي

في وقت سابق كان قد كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، عن تقدم ملموس في مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، مؤكدًا أن الطرفين قطعًا شوطًا كبيرًا نحو اتفاق محتمل، في إطار رؤية تُعيد لسوريا دورها الإقليمي وتحفظ سيادتها.

